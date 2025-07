Fiamme e paura nella notte, evacuate abitazioni nel Foggiano

1 minuto per la lettura

Fiamme e paura nella notte, evacuate circa trenta abitazioni nel Foggiano. 140 persone hanno trovato ospitalità presso parenti.

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Una notte di apprensione quella appena trascorsa a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Un incendio ha minacciato diverse abitazioni nella zona di contrada Costa. Intorno alle 23 (20 luglio), diversi focolai si sono sviluppati in un’ampia area verde che circonda il quartiere, costringendo le autorità ad agire con rapidità per evitare il peggio.

Per precauzione, circa 140 persone, residenti in una trentina di abitazioni, sono state evacuate e hanno trovato rifugio presso parenti. Il Comune di San Giovanni Rotondo ha immediatamente attivato il Centro operativo di Pozzo Cavo, che ha coordinato le delicate operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno minacciato vaste aree del centro del foggiano.

Sul campo, vigili del fuoco, supportati dall’intervento di un Canadair e dal personale dell’Arif (Agenzia regionale attività irrigue e forestali), hanno lavorato incessantemente per contenere le fiamme, assistiti anche dalla polizia locale. Fondamentale è stata la collaborazione dei cittadini, che si sono attivati per sostenere le forze impegnate nel contrasto all’incendio. Seguita costantemente da rappresentanti comunali, la situazione è ora tornata sotto controllo, scongiurando rischi maggiori per la comunità. Le autorità mantengono comunque alta l’attenzione per eventuali nuovi sviluppi, invitando la popolazione a restare vigile.