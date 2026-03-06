Sequestrati 3mila ricci di mare nelle acque del Foggiano

1 minuto per la lettura

Sequestrati circa 3mila ricci di mare nelle acque del Foggiano: tre pescatori sanzionati per pesca abusiva.

MANFREDONIA – Quasi tremila ricci di mare sequestrati e sanzioni amministrative per un totale di 6mila euro. È il bilancio di un’operazione condotta dai militari della Guardia costiera di Manfredonia nell’ambito delle attività di controllo contro la pesca abusiva e per la tutela dell’ecosistema marino. Il blitz è scattato nelle acque antistanti il porticciolo di Mattinatella. I militari hanno sorpreso tre pescatori sportivi mentre raccoglievano numerosi ricci di mare, già stipati in diversi contenitori. Gli uomini, provenienti dal nord barese, sono risultati completamente privi di autorizzazione per la pesca subacquea.

Alla verifica sono stati recuperati circa 3mila esemplari, immediatamente sequestrati. Nei confronti dei tre responsabili sono state elevate sanzioni amministrative complessive pari a 6.000 euro. L’intervento rientra nelle attività di vigilanza intensificate lungo la costa garganica per contrastare il fenomeno della raccolta illegale dei ricci, pratica che negli ultimi anni sta mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza della specie e l’equilibrio dell’ecosistema marino.

Pesca del riccio di mare: cosa prevede la legge?

La pesca del riccio di mare è regolata da precise normative. A livello nazionale è previsto il fermo biologico nei mesi di maggio e giugno, misura introdotta per consentire il naturale ripopolamento della specie. In Puglia, inoltre, la tutela è stata ulteriormente rafforzata con la Legge regionale n. 6 del 18 aprile 2023 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare), che ha introdotto un periodo di fermo straordinario proprio per salvaguardare l’ambiente marino e favorire la ricostituzione degli stock naturali.