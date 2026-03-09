Foggia, scossa di terremoto nel Gargano

2 minuti per la lettura

Lieve scossa di terremoto registrata nella notte sul promontorio del Gargano, in provincia di Foggia. Il sisma, di magnitudo Ml 3.2, si è verificato alle ore 1.28, come rilevato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Secondo i dati diffusi dall’Ingv, l’epicentro è individuato nel territorio a circa 5 chilometri da Vico del Gargano e a 6 chilometri da Peschici, con ipocentro a una profondità di 35 chilometri. Una profondità relativamente significativa che ha contribuito a rendere la scossa poco avvertibile dalla popolazione e a limitarne gli effetti in superficie.

INTERESSATA UN’AMPIA AREA DEL GARGANO SETTENTRIONALE

L’evento sismico ha interessato un’area ampia del Gargano settentrionale. Tra i comuni situati nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro figurano Vico del Gargano, Peschici, Ischitella, Rodi Garganico, Carpino e Vieste, tutti centri della provincia di Foggia che si affacciano o si trovano a breve distanza dalla costa adriatica. In alcuni di questi centri la scossa potrebbe essere stata percepita lievemente da chi era ancora sveglio durante la notte o da chi si trovava ai piani più alti delle abitazioni, ma al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici.

L’epicentro si trova inoltre a circa 31 chilometri a nord di Manfredonia, 57 chilometri a est di San Severo, 62 chilometri a nord-est di Foggia e 68 chilometri a nord-ovest di Barletta. Scossa registrata anche a 71 chilometri a nord di Cerignola, 77 chilometri a nord-ovest di Trani, 78 chilometri a nord-ovest di Andria, 83 chilometri a nord-ovest di Bisceglie e 91 chilometri a nord-ovest di Molfetta.

L’area del Gargano è considerata una zona sismicamente attiva della Puglia, anche se gli eventi registrati sono generalmente di bassa o moderata magnitudo. Il monitoraggio costante da parte dell’Ingv consente di seguire in tempo reale l’evoluzione dell’attività sismica e di fornire dati utili alla comunità scientifica e alla protezione civile. Al momento non si registrano ulteriori scosse collegate all’evento della notte.