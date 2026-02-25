Aeroporto di Foggia, chiuso per tre giorni: stop ai voli

1 minuto per la lettura

L’aeroporto Gino Lisa di Foggia chiuso per tre giorni: stop ai voli dal 17 al 19 marzo 2026 per manutenzione della pista.

FOGGIA – Breve stop operativo per lo scalo dauno. Aeroporti di Puglia ha comunicato che l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia resterà chiuso al traffico aereo nelle giornate di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo 2026. La sospensione delle attività si è resa necessaria per permettere urgenti interventi di manutenzione della pista di volo. Operazioni definite “finalizzate al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza operativa” dalla società di gestione.

AEROPORTO DI FOGGIA CHIUSO: VOLI CANCELLATI E INDICAZIONI PER I PASSEGGERI

A causa del cantiere in pista, tutti i collegamenti previsti durante la finestra dei lavori sono stati annullati. “Durante le giornate indicate, tutti i voli da e per Foggia saranno cancellati”, si legge nella nota diramata da Aeroporti di Puglia. I viaggiatori coinvolti dal disservizio sono stati invitati a contattare direttamente la compagnia aerea Aeroitalia per ricevere informazioni su, eventuali procedure di riprotezione su altri voli, richiesta di rimborsi e soluzioni alternative di viaggio.

LA RIPRESA DELLE OPERAZIONI

Il disagio sarà comunque limitato a un arco temporale ristretto. Secondo il cronoprogramma stabilito, le operazioni di volo riprenderanno regolarmente a partire da venerdì 20 marzo. Una volta completati i collaudi necessari a garantire la piena efficienza del sedime aeroportuale. L’intervento rientra nel piano di monitoraggio costante delle infrastrutture di volo per assicurare gli standard di sicurezza necessari al crescente traffico dello scalo foggiano.