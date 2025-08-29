Grave ustione da barbecue nel Leccese: ricoverato 45enne

1 minuto per la lettura

Ritorno di fiamma durante una grigliata: grave ustione da barbecue per 45enne, ora in rianimazione a Lecce.

SANT’ISIDORO (NARDÒ, LECCE) – Attimi di terrore in una tranquilla giornata di fine estate: un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ustionato al volto a causa di un ritorno di fiamma mentre cercava di ravvivare il fuoco del barbecue con del liquido infiammabile. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 27 agosto nella marina neretina.

Grave ustione da barbecue nel Leccese

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe versato l’accelerante sulle braci ancora accese: in un istante una violenta fiammata lo ha investito in pieno volto. Immediatamente soccorso dai presenti, il 45enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. I medici hanno riscontrato gravi ustioni al volto e, dopo le prime cure, ne hanno disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione. L’uomo è in condizioni critiche.