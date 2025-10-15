Cade da impalcatura in cantiere nel Leccese, grave un 57enne

1 minuto per la lettura

Cade da un’impalcatura in un cantiere a Borgagne, nel Leccese: grave un operaio di 57 anni, ricoverato in prognosi riservata.

MELENDUGNO (LECCE) – Grave incidente sul lavoro questa mattina a Borgagne, frazione di Melendugno, dove un operaio di 57 anni è precipitato da un’impalcatura all’interno di un cantiere edile.

L’uomo, dipendente dell’azienda impegnata nei lavori di riqualificazione di un immobile, ha riportato gravi traumi in seguito alla caduta da diversi metri d’altezza. Immediato l’intervento dei soccorsi: i sanitari del 118 hanno stabilizzato il ferito sul posto e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i funzionari dello Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), che stanno effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere. Le autorità hanno raccolto le testimonianze dei colleghi presenti al momento della caduta, nel tentativo di ricostruire con precisione le fasi dell’incidente.