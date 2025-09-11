Salento, litiga col padre, lo accoltella e fugge: ricercato 38enne

1 minuto per la lettura

Salento, lite familiare sfocia in accoltellamento: un uomo di 38 anni è ricercato per aver accoltellato il padre.

UGENTO (LECCE) – Una lite familiare è degenerata ieri pomeriggio in un drammatico episodio di violenza a Ugento (Lecce), nel Salento. Un uomo di 38 anni ha accoltellato il padre, 61enne, durante un acceso diverbio e poi è fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intervenuti sul posto, la discussione sarebbe scoppiata a causa delle continue richieste di denaro da parte del figlio, finalizzate all’acquisto di sostanze stupefacenti. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Tricase, dove ha ricevuto cure mediche. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi: i medici hanno stabilito una prognosi di 15 giorni. Le indagini dei Carabinieri sono in corso, con il 38enne ancora attivamente ricercato. Le autorità hanno avviato tutti i protocolli necessari per rintracciare l’uomo e chiarire le dinamiche dell’accaduto.