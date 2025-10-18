Arnesano, assalto esplosivo al Bancomat: ladri in fuga con bottino

1 minuto per la lettura

Assalto bancomat ad Arnesano con la “marmotta”: ladri in fuga a bordo di un’Alfa dopo l’esplosione. Bottino da quantificare.

ARNESANO (LECCE) – Notte di paura e devastazione ad Arnesano, in provincia di Lecce, dove è stato messo a segno un violento assalto a uno sportello bancomat della Monte dei Paschi di Siena. Il colpo è stato compiuto all’alba. I ladri hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, che prevede l’inserimento di gas nelle fessure della struttura e la successiva innesco di un’esplosione. L’esplosione ha scosso il centro abitato e ha causato ingenti danni non solo allo sportello ma all’intera struttura che lo ospitava. Subito dopo il botto, i malviventi sono riusciti a fuggire rapidamente portando con sé il bottino. L’esatta quantificazione del denaro preso è ancora in fase di accertamento. I ladri si sono dileguati a bordo di un’Alfa Giulietta nera.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Le indagini sono state avviate immediatamente per ricostruire l’accaduto, analizzare i rilievi scientifici e acquisire eventuali filmati di sorveglianza che possano portare all’identificazione dei responsabili di questo audace colpo.