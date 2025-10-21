Traffico di droga ed estorsioni nel Salento, diversi arresti

1 minuto per la lettura
Maxi operazione dei Carabinieri in Salento contro la criminalità organizzata. Arresti per traffico di droga, estorsioni e violenze
Vasta operazione contro la criminalità organizzata condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce nella Provincia e nei comuni di Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola e Seclì.
TRAFFICO DI DROGA E ESTORSIONI IN SALENTO
I militari dell’Arma stanno eseguendo, nella giornata di oggi, martedì 21 ottobre, provvedimenti restrittivi emessi dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina con armi, tentata estorsione, incendio, lesioni personali aggravate dalla deformazione dell’aspetto e altro, con l’aggravante del metodo mafioso.
L’operazione coinvolge più di 120 militari del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto di unità specializzate, tra cui militari dell’11^ Reggimento Carabinieri “Puglia”, del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA), dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e dal 6° Nucleo Elicotteri di Bari Palese.
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA