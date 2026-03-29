Lecce, imprenditore ferito in un agguato in azienda

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Agguato in un’azienda della zona industriale di Soleto in provincia di Lecce, un imprenditore 38enne ferito a una gamba mentre era all’interno della sua azienda

LECCE – Un imprenditore di 38 anni è rimasto ferito in un agguato a colpi di pistola avvenuto sabato sera, 28 marzo 2026, all’interno della sua azienda, nella zona industriale di Soleto, in provincia di Lecce.

IMPRENDITORE FERITO IN UN AGGUATO NELLA SUA AZIENDA

L’uomo colpito alla coscia destra da un aggressore che, secondo una prima ricostruzione, aveva il volto coperto da un casco integrale ed è poi fuggito a bordo di un mezzo non ancora identificato.

Nonostante la ferita, giudicata superficiale, il 38enne è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale più vicino. Poi trasferito al Vito Fazzi di Lecce per ulteriori accertamenti e infine dimesso. La vittima, originaria di Galatina e incensurata, già ascoltata dagli investigatori.

LE INDAGINI

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Maglie, che hanno effettuato i rilievi sul posto e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Durante il sopralluogo sarebbe stato repertato anche un bossolo calibro 6,35.