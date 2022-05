Lecce, bimbo resta incastrato con la testa in un tavolino. Lo salvano i vigili del fuoco

1 minuto per la lettura

Stava giocando nel salotto di casa, quando è rimasto incastrato con la testa nell’intelaiatura del tavolino. È la disavventura, per fortuna a lieto fine, accaduta ieri sera a bimbo di due anni di Lecce. I genitori, non appena si sono accorti dell’accaduto, hanno chiamato i vigili del fuoco. Arrivati nell’abitazione, in zona Salesiani, i vigili del fuoco hanno tagliato l’intelaiatura metallica del tavolino senza spaventare il bimbo.

Terminate le operazioni di salvataggio il piccolo ha potuto giocare con i suoi eroi, accorsi in carne ed ossa a salvarlo da una vicenda che, senza il loro aiuto, sarebbe potuta finire diversamente.