Colpito da una scarica elettrica mentre fa la doccia, grave un 13enne

Stava facendo una doccia nella casa di campagna del papà quando è rimasto colpito da una scarica elettrica. Un ragazzino di 13 anni è

ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Casarano (Provincia di Lecce), ricoverato in prognosi riservata.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che sono riusciti a rianimarlo e a portarlo in ospedale. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri, su disposizione del magistrato inquirente, hanno sequestrato il bagno dell’abitazione.