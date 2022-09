Gallipoli, sub investito da motovedetta della Guardia di Finanza

1 minuto per la lettura

Era impegnato in una battuta di pesca subacquea, quando è stato travolto in mare da una motovedetta della Guardia di Finanza di Gallipoli. E’ accaduto questa mattina al largo di Capilungo, marina di Alliste. Il giovane, un sub di 28 anni, è rimasto gravemente ferito.

Secondo la prima ricostruzione, si trovava in acqua sprovvisto del galleggiante di segnalazione e il finanziere alla guida del mezzo, impegnato in alcuni rilievi con tecnici dell’Arpa, si sarebbe accorto solo all’ultimo della sua presenza scorgendo tra i riflessi del mare una pinna. Ha cercato con una manovra disperata di evitarlo senza riuscirci.

Nell’impatto il 28enne è rimasto ferito ad un fianco. Soccorso dagli stessi finanzieri il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove ora è ricoverato. E’ cosciente e, secondo i medici, non è in pericolo di vita.