Incendi ad auto e case in Salento, potrebbero essere dolosi

Auto e case a fuoco in Salento, gli incendi si sono verificati la notte scorsa in provincia di Lecce. Secondo le prime indagini i roghi sarebbero di natura dolosa e sembrerebbero collegati tra loro.

A Matino sono andate a fuoco sette auto: cinque in via Trieste e due nella vicina via Gorizia. Le fiamme hanno in entrambi i casi danneggiato le abitazioni vicine. Sempre a Matino, un incendio ha interessato una casa in contrada Pozze.

E a Marina di Mancaversa, frazione di Taviano, un altro rogo ha danneggiato l’abitazione di un professionista. Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri.