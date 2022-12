Domatore del circo Orfei aggredito da una tigre durante lo spettacolo nel Leccese, ricoverato

1 minuto per la lettura

Paura durante uno spettacolo del circo “Amedeo Orfei” a Surbo, in provincia di Lecce. Una tigre ha attaccato il domatore, azzannandolo al collo e a una gamba.

Il domatore stava interagendo con una tigre sopra un ponteggio, quando l’altra tigre l’ha aggredito. Uno spettacolo ripetuto ormai da anni sotto il tendone Orfei, ma stavolta la tigre non ha risposto ai comandi del domatore. Ivan Orfei, 31 anni, è stato raggiunto all’interno della gabbia da altre persone e fortunatamente si è evitato il peggio.

È stato trasportato in codice rosso in ambulanza al pronto soccorso Vito Fazzi di Lecce, con ferite profonde al collo e a una gamba. È ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.

Lo spettacolo è stato interrotto e l’animale sarà sottoposto ad analisi veterinarie.