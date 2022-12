Stalking verso la ex compagna, arrestato un 45enne nel Leccese

1 minuto per la lettura

Avrebbe pedinato, minacciato e offeso la ex compagna, anche sul posto di lavoro. Per questo un 45enne di Matino, in provincia di Lecce, è stato arrestato con l’accusa di stalking. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Lecce, è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Gallipoli (Lecce). L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dalla donna.

“L’arrestato nel corso degli anni, si sarebbe reso artefice anche di numerosi raggiri e truffe ai danni di donne, single e colte in momenti di fragilità emotiva personale e/o economica, avrebbe estorto loro con destrezza ingenti somme di denaro, per le più varie motivazioni, con la promessa che, nel più breve tempo possibile, avrebbe restituito quanto a suo dire, ricevuto solo in prestito”, spiega in una nota la questura di Lecce.

“L’uomo si sarebbe presentato sempre come un appartenente alle forze di polizia (molto spesso come un finanziere) e in alcuni casi anche come ufficiale dell’esercito italiano oppure come un imprenditore nel settore del calzaturificio”, prosegue la nota. “Non si esclude che ci possano essere altre vittime e per questo motivo la polizia di Stato invita chi dovesse riconoscersi in queste ipotesi a sporgere querela presso il commissariato di Gallipoli”.