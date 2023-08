Va dalla guardia medica e la trova chiusa, turista sfonda una vetrata

1 minuto per la lettura

Un turista si era recato alla guardia medica perché il figlio non si sentiva bene, quando nessuno gli ha aperto alla porta ha sfondato la vetrata con un calcio

LECCE – Ha bussato più volte alla porta della guardia medica ma nessuno gli ha aperto perché il medico non era ancora in servizio, allora ha sfondato la vetrata dell’ingresso con un calcio ed è andato via.

È accaduto ieri sera, intorno alle 22, al presidio di guardia medica di Presicce-Acquarica, nel Leccese.

L’uomo, individuato, è un turista residente a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Si era recato dalla guardia medica perché il figlio non si sentiva bene.

I carabinieri l’hanno identificato grazie al numero di targa ripreso dalle telecamere di video sorveglianza.