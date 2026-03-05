Lecce: si barrica in casa e apre due bombole di gas, arrestato

1 minuto per la lettura

Si barrica in casa per evitare il trasferimento in carcere dopo i domiciliari e apre due bombole di gas: arrestato 56enne in provincia di Lecce

LECCE – Si è barricato in casa a Guagnano, in provincia di Lecce, e ha aperto due bombole di gas. L’intervento dei carabinieri che erano andati nell’abitazione per eseguire un provvedimento cautelare, ha evitato la tragedia. E’ accaduto ieri pomeriggio. I militari della Stazione dovevano eseguire un decreto di sospensione della detenzione domiciliare con contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere, emesso dal magistrato di sorveglianza di Lecce nei confronti di un uomo di 56 anni.

Il provvedimento è scaturito a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni cui l’uomo era sottoposto durante il regime degli arresti domiciliari. Quando i militari si sono presentati nel l’abitazione, la situazione ha assunto rapidamente contorni di pericolo. L’uomo, infatti, si è barricato all’interno dell’appartamento aprendo le valvole di due bombole di gas, nel tentativo di impedire l’intervento dei militari.

A quel punto è scattata l’emergenza. Coordinandosi con i Vigili del Fuoco allertati nel frattempo, hanno infranto il vetro della porta d’ingresso per accedere rapidamente all’interno dell’abitazione. Una volta entrati, sono riusciti a mettere in sicurezza le bombole, trasportandole all’esterno insieme al personale dei Vigili del Fuoco. L’area è stata bonificata e messa in sicurezza, scongiurando il rischio di un’esplosione e possibili danni alle abitazioni circostanti. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Una volta riportata la situazione sotto controllo, l’uomo è stato arrestato e, portato nel carcere di Borgo San Nicola.