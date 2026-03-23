Lecce: donna investita da un furgone, è in gravi condizioni

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Investita da un furgone mentre attraversava la strada a Lecce, una donna 67enne si trova ora ricoverata in gravi condizioni

LECCE – Investita questa mattina (23 marzo 2026) da un furgone, mentre attraversava la strada, una donna di 67 anni. E’ avvenuto nel rione Santa Rosa di Lecce, nei pressi di piazza Santa Maria delle Grazie. Soccorsa dal personale sanitario del 118, trasportata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, si trova tuttora ricoverata in rianimazione in gravissime condizioni.

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polizia locale, per i rilievi del caso. Il conducente del furgone si è fermato per soccorrere la donna e si è visto poi sottoposto ai test per verificare se fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Si indaga per capire la dinamica dell’incidente.