Lecce, morto il figlio del consigliere regionale Basile: il cordoglio della politica

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Antonio Basile 21anni morto in un incidente stradale a Lecce: unanime cordoglio istituzionale per la perdita del figlio del consigliere regionale.

LECCE – Antonio, figlio del consigliere regionale Dino Basile, era alla guida del suo Suv quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo nella notte del 12 aprile 2026. Il veicolo è finito violentemente contro un muro e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il giovane è deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. La notizia ha generato un’immediata ondata di sgomento. Il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha voluto esprimere la vicinanza dell’intera amministrazione: «In questo momento di immenso dolore, che nessuna famiglia dovrebbe mai conoscere, l’intera istituzione regionale si stringe con un abbraccio sincero e commosso a Dino e ai suoi cari, offrendo loro tutto il sostegno e la vicinanza possibili».

Anche il gruppo regionale di Forza Italia, attraverso una nota congiunta, ha manifestato il proprio shock: «Non ci sono parole per esprimere lo sgomento e il profondo dolore per la tragica scomparsa del figlio del collega e amico Dino Basile. Siamo sentitamente vicini a lui e alla sua famiglia in questo momento drammatico». Intanto la seduta della III Commissione convocata per domani lunedì 13 aprile 2026, è rinviata a causa del grave lutto che ha colpito il consigliere regionale Dino Basile.

IL DOLORE DEI COLLEGHI

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Pagliaro, a nome di tutto il gruppo regionale, ha rilasciato una dichiarazione carica di emozione: «Siamo sconvolti. Una tragedia immane che lascia senza parole. A 21 anni la vita dovrebbe essere tutta davanti, non spezzarsi così. All’amico e collega Dino e a tutta la famiglia Basile un abbraccio sincero e discreto, nel rispetto di un dolore che nessuna parola può colmare».

Dalla segreteria regionale di Forza Italia giungono le parole dell’onorevole Mauro D’Attis: «Esprimo, a nome di tutta Forza Italia Puglia, il più profondo dolore per la tragica e prematura scomparsa di Antonio, figlio del consigliere regionale Dino Basile. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia in questo tragico momento: la perdita di un figlio è un lutto che nessuno dovrebbe mai provare».

MORTO IL FIGLIO DEL CONSIGLIERE REGIONALE BASILE: LA VICINANZA DA ROMA

Il lutto ha valicato i confini regionali, arrivando fino al Senato della Repubblica. Stefania Craxi, presidente dei Senatori di Forza Italia, ha voluto inviare un messaggio di profonda vicinanza umana: «Esprimo il più profondo e sincero cordoglio al consigliere regionale Dino Basile e alla sua famiglia per la tragica e improvvisa scomparsa del figlio Antonio. Di fronte a una perdita così ingiusta e dolorosa, ci stringiamo con affetto e rispetto ai familiari, condividendo il loro immenso dolore. La morte di un figlio rappresenta una ferita che colpisce nel profondo e lascia senza parole. In questo momento di grande sofferenza, giunga al consigliere Basile la vicinanza umana e istituzionale di tutti i Senatori di Forza Italia, con un pensiero commosso alla memoria del giovane Antonio».