Incidente stradale nel Leccese, in gravi condizioni un 23enne

Un 23enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Lecce a seguito dell’incidente stradale avvenuto nel Leccese

RACALE (LECCE) – Drammatico incidente stradale in Puglia in provincia di Lecce. Un giovane è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ed è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.

In particolare, il giovane centauro di 23anni, originario di Racale in provincia di Lecce, è rimasto coinvolto in un brutto incidente che si è verificato sulla strada provinciale 222, la Taviano-Mancaversa.

Il giovane si trovava in sella alla sua moto, una Suzuki Gsx di grossa cilindrata, e stava percorrendo il tratto di provinciale che conduce verso Posto Racale quando, all’altezza di un rettilineo che costeggia alcuni ingressi di abitazioni (recintate con muretti a secco), forse a causa anche della velocità sostenuta non è riuscito a frenare il proprio mezzo ed ha tamponato violentemente la vettura che lo precedeva, un Jeep Renegade, che in quel momento stava per svoltare sulla destra su una strada che conduce verso una proprietà privata.

La moto ha colpito il lato posteriore destro della vettura e il conducente, dopo aver perso il controllo, è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e sono stati subito allertati i soccorsi. Sotto shock, ma senza aver riportato serie conseguenze, la conducente della vettura, una donna del posto.