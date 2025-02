Commerciante arrestato per violenza sessuale su un bambino

1 minuto per la lettura

Commerciante di 66 anni è stato arrestato nel Salento con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un bambino. La denuncia è partita della madre del piccolo.

LECCE- Un incubo si è materializzato nel cuore del Salento, dove un uomo di 66 anni, commerciante, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un bambino di soli 7 anni, figlio di cari amici di famiglia. L’arresto è scattato in seguito alla denuncia della madre del piccolo. La donna ha raccontato le attenzioni reputate morbose e inappropriate subite dal figlio da parte dell’uomo. Una testimonianza che ha fatto scattare un’indagine immediata e approfondita da parte dei carabinieri.

Le indagini hanno portato a una prima perquisizione nel luogo di lavoro dell’indagato, dove gli inquirenti hanno scoperto materiale pedopornografico nel suo telefono cellulare. Una scoperta agghiacciante che ha confermato i sospetti sulla sua pericolosità. Ma non è tutto. Durante la perquisizione, sono stati trovati numerosi cd e dvd masterizzati autonomamente, il cui contenuto è ora al vaglio degli investigatori. L’analisi di questo materiale sarà fondamentale per capire se l’uomo avesse una rete di complici o se sia coinvolto in ulteriori reati.

L’arresto è stato eseguito sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla magistratura salentina dopo la denuncia della mamma del piccolo che ha riferito delle attenzioni ricevute dall’uomo.