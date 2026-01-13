Lecce, accusata di stalking a un prete: 52enne a processo con rito abbreviato

1 minuto per la lettura

Lecce, una donna di 52 anni sarà giudicata con rito abbreviato: è accusata di stalking nei confronti di un prete. Condotte ossessive contestate dal 2022: il sacerdote si costituisce parte civile.

LECCE – Sarà giudicata con rito abbreviato, condizionato al suo ascolto, una donna di 52 anni accusata di stalking ai danni di un sacerdote. Lo ha stabilito il gup del tribunale di Lecce, Angelo Zizzari, accogliendo l’istanza presentata dal legale della donna. Secondo l’accusa, gli episodi di molestie e comportamenti ossessivi nei confronti del sacerdote sarebbero iniziati nel 2022. La vittima ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale.

A marzo scorso, la donna era stata già destinataria di un provvedimento di ammonimento da parte del Questore di Lecce, a seguito delle prime segnalazioni di comportamenti persecutori. Nonostante l’avvertimento, gli episodi che hanno portato alla denuncia sono proseguiti, portando all’apertura del procedimento penale. Il rito abbreviato, richiesto dalla difesa, sarà quindi subordinato all’audizione della 52enne, passo che potrebbe accelerare i tempi della giustizia in un caso che ha suscitato forte attenzione nel capoluogo salentino.