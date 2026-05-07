Arrestato a Lecce giovane anarchico, sequestrato manuale per ordigni

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Arrestato a Lecce un giovane di 24 anni, ritenuto vicino agli ambienti dell’estremismo anarchico: sequestrato un manuale per ordigni

LECCE – La Polizia di Stato ha arrestato a Lecce un giovane di 24 anni, ritenuto vicino agli ambienti dell’estremismo anarchico. L’operazione, condotta dalla Digos con il coordinamento del Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno, è scattata in seguito a un’indagine su diverse scritte murali apparse in città.

I messaggi, che esprimevano solidarietà ad Alfredo Cospito e incitavano ad attacchi incendiari contro i CPR, hanno portato gli agenti alla perquisizione domiciliare del giovane. Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato materiale di propaganda e, in particolare, un manuale contenente istruzioni dettagliate per la fabbricazione di ordigni ed esplosivi.

Il giovane arrestato si trova in carcere con le accuse di istigazione a delinquere, minaccia aggravata, danneggiamento e imbrattamento.