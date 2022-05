Calcio: U.S. Lecce, presentati i nuovi soci del gruppo

1 minuto per la lettura

Giornata di presentazioni in casa Lecce. La squadra neo promossa in serie A ha presentato i nuovi soci del gruppo che fa capo a Boris Francesco Jean Collardi (banchiere italo-svizzero di origini salentine) e che si compone di un altro imprenditore italo-svizzero Pascal Picci (i cui genitori sono leccesi di Castrignano del Capo emigrati in Svizzera) e del giovanissimo imprenditore indonesiano Alvin Sariaatmadja.

A fare gli onori di casa il presidente Saverio Sticchi Damiani, il vicepresidente Corrado Liguori, l’amministratore delegato Sandro Mencucci, i consiglieri d’amministrazione Silvia e Dario Carofalo e il direttore generale dell’area amministrativa Giuseppe Mercadante.

«E’ una giornata storica per il calcio leccese, una giornata che cambia il corso degli eventi». Ha dichiarato il presidente del Lecce.

«Sono ingressi che innalzano la qualità della compagine – ha proseguito Sticchi, ma che non deve innalzare l’asticella delle aspettative. E’ un percorso graduale, con il gruppo che acquisisce il 10%: gli obiettivi sportivi non cambiano, l’asticella sportiva non si alza, quella dell’equilibrio economico sì. Restiamo sempre con il nostro progetto basato sui giovani e sulla patrimonializzazione. Insomma è un percorso graduale quello intrapreso, perché per ora ci stiamo fidanzando. Vedremo se potremo sposarci».