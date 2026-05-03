Napoli, picchia la compagna con uno smartphone davanti alla figlia: arrestato

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Napoli, picchia la compagna venticinquenne con uno smartphone davanti alla figlia di soli quattro anni. L’uomo, già denunciato in passato, è stato arrestato per tentato omicidio.

NAPOLI – Una scena straziante quella che si sono trovati davanti i Carabinieri nel cuore della notte in via Foria. Una giovane donna di 25 anni, di nazionalità peruviana, vagava in stato di shock con il volto e la testa completamente coperti di sangue, stringendo tra le braccia la sua bambina di soli quattro anni. Secondo quanto ricostruito dai militari che l’hanno soccorsa, la donna era appena sfuggita a una violenta aggressione consumatasi tra le mura domestiche. Il compagno l’avrebbe colpita ripetutamente alla testa utilizzando uno smartphone come corpo contundente. L’intera sequenza di violenza è avvenuta sotto gli occhi della figlia piccola. Sanguinante e terrorizzata, la venticinquenne è riuscita a scappare in strada con la bimba, incontrando poco dopo la pattuglia dell’Arma che ha immediatamente attivato i soccorsi.

PICCHIA LA COMPAGNA CON LO SMARTPHONE, I SOCCORSI E LE CONDIZIONI DELLA VITTIMA RICOVERATA ALL’OSPEDALE DI NAPOLI

Il personale del 118 ha trasportato la donna d’urgenza all’Ospedale del Mare. La vittima è giunta nel presidio sanitario in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Attualmente è sotto osservazione per i traumi riportati alla testa. La bambina, rimasta illesa fisicamente ma profondamente scossa, è stata affidata alla nonna materna.

L’ARRESTO: UN “CODICE ROSSO” GIÀ NOTO

Le indagini lampo dei Carabinieri hanno permesso di rintracciare e bloccare l’aggressore in breve tempo. Si tratta di un cittadino peruviano nato nel 1999, che non era nuovo a simili episodi. La compagna, infatti, lo aveva già denunciato lo scorso anno per violenze. Nonostante il precedente, l’uomo ha continuato a perseguitare e maltrattare la convivente fino al drammatico epilogo di questa notte. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere; dovrà rispondere delle gravissime accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia