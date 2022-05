Aeroporti di Puglia, Ryanair annuncia 11 nuove rotte. A Foggia riapre il Gino Lisa

1 minuto per la lettura

Estate, tempo di vacanze. E in vista della stagione estiva 2022 Rynair ha annunciato undici nuove rotte per la Puglia già a partire proprio dall’estate.

Da Bari si potrà volare verso Billund, Comiso, Edimburgo, Porto e Tel Aviv e da Brindisi verso Barcellona, Bordeaux, Genova, Perugia, Stoccolma e Zagabria.

In totale saranno 75 le rotte previste dalla compagnia low cost per la Puglia in vista dell’estate.

E da settembre anche l’aeroporto di Foggia tornerà attivo dopo 11 anni. A Gino Lisa tornerà a volare la compagnia greca Lumiwings su quattro rotte: Verona, Catania e Torino con due voli settimanali; e Milano Malpensa con cinque voli settimanali. La Lumiwings opererà con un Boeing 737 da 139 posti con base operativa a Foggia.