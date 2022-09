Politiche 2022, Emiliano si congratula con Meloni. “Con un’intesa PD-M5S tutt’altra partita”

1 minuto per la lettura

“È avvenuto ciò che avevamo ampiamente previsto: con una intesa a livello nazionale tra PD e M5S avremmo giocato tutta un’altra partita”. È quanto ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in una nota, commentando il risultato elettorale dopo aver fatto le congratulazioni ai vincitori di questa tornata elettorale e in particolare a “Giorgia Meloni, prima donna alla guida di un partito di maggioranza relativa, alla sua coalizione e a tutti i parlamentari neoeletti pugliesi a cui auguro buon lavoro”.

“In Puglia, dove governiamo la Regione insieme, Pd e M5S alla Camera raggiungono il 50,45% dei voti, superando il centro destra unito che si attesta al 41,09%. Non abbiamo ottenuto la maggioranza dei seggi in Parlamento ma, come coalizione di governo della Puglia, manteniamo salda la maggioranza dei voti espressi dai cittadini”, sottolinea Emiliano.

“Il Pd pugliese con il 16,82% registra il miglior risultato tra tutte le regioni del Sud Italia e questo vale anche per il risultato di coalizione del centro sinistra. Il fatto che sia comunque sotto la media nazionale è una costante di tutte le elezioni politiche (2008, 2013, 2018), con la differenza che in questa tornata elettorale il Pd in Puglia cresce del 3,14% rispetto alla precedente”, rimarca Emiliano.

