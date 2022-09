Politiche 2022, in Puglia vince il centrodestra come coalizione ma il primo partito è il M5S

3 minuti per la lettura

Con il 41,57% dei voti al Senato e il 41,67% alla Camera, il centrodestra ha vinto in Puglia come coalizione ma il primo partito è il Movimento5Stelle. E’ l’esito delle elezioni di domenica 25 aprile, che anche in Puglia vede il tracollo del Partito democratico e della Lega.

Fdi, Lega, Forza Italia e Noi Moderati vanno verso la vittoria in tutti gli uninominali: a Bari, dove il seggio era considerato contendibile, al Senato si impone il consigliere comunale di Fdi, Filippo Melchiorre con il 38,58% dei voti; alla Camera, sempre nella circoscrizione di Bari città, nulla da fare per la scienziata Luisa Torsi, scelta dal Pd e dal sindaco Antonio Decaro, è arrivata terza con il 25,67% delle preferenze, scavalcata da Alberto De Giglio del M5s (28,76%) e dal leghista Davide Bellomo (36,57%), capogruppo in Consiglio regionale.

Sconfitto anche l’epidemiologo Pierluigi Lopalco (24,13%) in Salento, dove il leghista Roberto Marti si è aggiudicato il seggio uninominale del Senato con il 44,07% delle preferenze.

Nella circoscrizione di Andria, sempre per il Senato, si impone il sottosegretario di Forza Italia Francesco Paolo Sisto con il 43,51% delle preferenze.

Complessivamente, con ancora poche sezioni mancanti, il centrodestra si è aggiudicato 4 seggi uninominali su 5; mentre alla Camera 6 su 10 con gli altri ancora da assegnare.

Analizzando il dato dei partiti, quando manca una cinquantina di sezioni, al Senato i pentastellati raccolgono il 28,18% delle preferenze, secondo Fdi con il 24,55%, segue il Pd al 16,02%. FI è quarto con l’11.07%, la Lega si ferma solo al 5,3%, poi c’è il Terzo polo di Renzi-Calenda al 4,8%. Per la Camera, a scrutinio non concluso, il centrodestra si è aggiudicato 4 uninominali su 10, gli altri sei sono ancora da assegnare ma va verso il filotto. Anche qui, il M5S è la prima forza (27,28%), segue Fdi (23,72%), quindi Pd (16,66%), FI (11,64%), Lega (5,31)%, Renzi-Calenda (4,8%).

A Voltulara Appula stravince Giuseppe Conte

A Volturara Appula, 380 abitanti in provincia di Foggia, il paese che ha dato i natali a Giuseppe Conte, Im Movimento 5 Stelle ha preso l’85,12% dei voti. Il Pd ha preso solo due voti pari allo 0,93, come Unione Popolare di De Magistris.

Può esultare Marco Pellegrini, esponente del M5S foggiano, l’unico in Puglia ad aver strappato un seggio uninominale alla Camera al centrodestra. «Il risultato elettorale – commenta – è frutto dello straordinario lavoro del nostro presidente Conte. La gente di Capitanata ha compreso l’importanza di darci forza per quella che sarà una legislatura importante e difficile. Non nascondo la mia gioia personale per i consensi ottenuti nel mio collegio, gioia che voglio condividere con tutti coloro che hanno voluto dare fiducia alla nostra azione politica».

Marco Pellegrini, M5S, conquista seggio alla Camera

Marco Pellegrini, esponente del M5S foggiano, è l’unico in Puglia ad aver strappato un seggio uninominale alla Camera al centrodestra. «Il risultato elettorale – commenta – è frutto dello straordinario lavoro del nostro presidente Conte. La gente di Capitanata ha compreso l’importanza di darci forza per quella che sarà una legislatura importante e difficile. Non nascondo la mia gioia personale per i consensi ottenuti nel mio collegio, gioia che voglio condividere con tutti coloro che hanno voluto dare fiducia alla nostra azione politica». Pellegrini, senatore uscente, è riuscito ad essere eletto imponendosi con il 41,33% dei voti, superando anche la candidata del centrodestra Eugenia Maria Roccella, che si è fermata al 34,83%.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI POLITICHE 2022