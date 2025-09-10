Elezioni Regionali in Puglia, Decaro (centrosinistra) attende lo sfidante di centrodestra

2 minuti per la lettura

Sciolto, dopo un lungo tira e molla, il nodo della candidatura a presidente del centrosinistra per le elezioni regionali in Puglia, Decaro guiderà la coalizione malgrado le acque agitate, a destra ancora nessuna soluzione ufficiale

L’Eurodeputato, ex Sindaco di Bari ed ex Presidente dell’Anci Antonio Decaro sarà il candidato alla guida della Puglia per il centrosinistra. Ormai è ufficiale. Ma se la scelta da parte dei partiti del campo largo è arrivata già diverse settimane fa, è stato il diretto interessato a tenere tutti col fiato sospeso prima di sciogliere la riserva.

Oggetto del contendere, la scelta del Governatore uscente (e padre politico di Decaro) Michele Emiliano e del suo predecessore Nichi Vendola di correre per un posto in Consiglio regionale. Il candidato in pectore ha temuto di essere depotenziato, se non proprio commissariato e ha condizionato il suo sì a un passo indietro dei due.

Alla fine, dopo un tira e molla durato fin troppo e definito dal napoletano Vincenzo De Luca “una sceneggiata”, Emiliano, cedendo anche alle pressioni del Pd, ha rinunciato, mentre su Vendola è stato Decaro ad abbozzare. Decaro che, dalla Festa dell’Unità in cui ha annunciato l’accettazione della candidatura, ha anche chiesto scusa agli elettori per quanto accaduto.

Ma se nel centrosinistra le acque sono state agitate, non va molto meglio nel centrodestra. Dove non ci sono stati finora scontri – almeno venuti a galla – ma dove si fatica a trovare un candidato che, stando ai sondaggi, sarebbe più che altro un agnello sacrificale. Il vertice fissato per ora tra i leader della coalizione è saltato e il nome ancora non c’è.

Nei giorni scorsi si era parlato di Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia, su quale pare ci sia stato il veto della Lega che proponeva un suo esponente. Mentre sembra che tutto taccia in Fratelli d’Italia, perché la Premier non vorrebbe addossare al suo partito il peso della sconfitta.