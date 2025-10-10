Regionali Puglia, Lobuono: «Basta con gli slogan degli ultimi vent’anni»

1 minuto per la lettura

Luigi Lobuono candidato presidente del centrodestra alle prossime elezioni regionali pugliesi. «Cambiare narrazione, ora occorre fare»

«Ho accettato con grande onore questo incarico, e ringrazio di cuore i vertici nazionali, i dirigenti e i segretari regionali per la fiducia, perché credo che dopo vent’anni sia arrivato il momento di cambiare la narrazione e trasformarla in un “fare”. Noi dobbiamo smettere con gli slogan che sono stati proposti ai pugliesi negli ultimi vent’anni e sostituirli con qualcosa di concreto».

LUIGI LOBUONO SI PRESENTA ALLA STAMPA

Lo ha detto Luigi Lobuono, candidato della coalizione di centrodestra alla presidenza della Regione Puglia a Bari dove ha incontrato insieme giornalisti insieme al coordinatore regionale di Fratelli d’italia Marcello Gemmato, al viceministro della Giustizia e coordinatore barese di Forza Italia Francesco Paolo Sisto e ad altri parlamentari eurodeputati e consiglieri regionali.

LOBUONO E COSA CAMBIEREBBE DEGLI ULTIMI 20ANNI DI CENTROSINISTRA

«Io credo che basterebbe chiederlo ai cittadini», ha aggiunto rispondendo ai giornalisti circa cosa cambierebbe degli ultimi 20 anni di centrosinistra alla Regione. «Se i cittadini riflettono su quella che è stata la narrazione di questi ultimi vent’anni, credo che la risposta sia già lì», ha proseguito.

DALLA XYLELLA AL COSTO DEI VOLI

«Per esempio, vorrei conoscere quelli che sono andati venti, quindici, dieci, cinque anni fa, a scrivere i programmi insieme al centrosinistra: se davvero hanno scritto che dobbiamo aspettare otto mesi per una risonanza magnetica, che dobbiamo assistere allo sterminio dei nostri monumenti storici, mi riferisco agli ulivi del Salento, distrutti dalla Xylella, che oggi è arrivata fino alle porte di Foggia, e se davvero hanno previsto che per andare da Bari a Roma bisogna spendere duemila euro con un aereo».