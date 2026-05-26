Comunali in Puglia: ad Andria vince Bruno, ballottaggio a Trani

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Se a Trani bisognerà attendere l’esito del ballottaggio, Andria ha il suo nuovo sindaco: Giovanna Bruno; tutti i risultati delle elezioni comunali in Puglia

La tornata elettorale ridisegna la mappa del potere locale. Ad Andria, Giovanna Bruno fa la storia con un plebiscito del 77%. Molfetta premia l’asse progressista di Minervini, mentre a Trani la spaccatura con il Movimento 5 Stelle costa al centrosinistra la vittoria immediata. Ma vediamo nel dettaglio i risultati di queste elezioni amministrative in Puglia.

ANDRIA E TRANI

Giovanna Bruno, candidata del campo largo e del centrosinistra, è stata riconfermata sindaca di Andria con un largo consenso. Secondo i dati definitivi, resi noti dal ministero dell’interno, ha ottenuto, nei 110 seggi, il 77,09%, sconfiggendo il centrodestra che sosteneva Sabino Napolitano. Quest’ultimo ha riportato il 22,91%. Nella città, uno dei tre capoluoghi della Bat, quasi 100 mila abitanti, c’erano solo due candidati alla massima carica municipale.

Nell’altro capoluogo di provincia chiamato al voto in questa tornata, Trani (54 sezioni), sempre nella Bat, si va al ballottaggio: secondo i dati definitivi di Eligendo, Marco Galiano, candidato del centrosinistra, senza il sostegno del Movimento cinque stelle che correva da solo, ha ottenuto il 40,69% mentre il suo avversario del centrodestra, Angelo Guarriello, ha raggiunto il 30,32%. Terzo è giunto il candidato delle liste civiche di centro, Giacomo Marinaro che ha ottenuto il 21,50%.

MOLFETTA E GALLIPOLI

Tra le città più popolose chiamate al voto, Molfetta, in provincia di Bari (60 sezioni) dove si andrà al ballottaggio. Il campo largo unito è in testa con Manuel Fabio Minervini che ha raggiunto il 44,57%. Segue il candidato di centro e civico Pietro Mastropasqua con il 36,04%. Solo terzo il candidato del centrodestra Adamo Logrieco con il 19,38%.

La sconfitta più clamorosa del centrosinistra è quella di Gallipoli, in provincia di Lecce (24 sezioni) dove ha vinto al primo turno Flavio Fasano, con il 51,33% già sindaco della città per la sinistra negli anni novanta, molto vicino all’epoca a Massimo D’Alema, che è passato al centrodestra ed è stato eletto in una coalizione che comprende diverse liste civiche, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Sconfitto Tony Piteo, candidato del centrosinistra (Pd, Alleanza Verdi Sinistra e altre liste) che si è fermato al 35,35%. A Gallipoli il centrosinistra ha governato per due mandati consecutivi. Il sindaco uscente è l’attuale capogruppo del Partito democratico alla Regione Puglia Stefano Minerva.

NEL RESTO DELLA PUGLIA

Ma in generale nella regione il centrosinistra, anche nella forma del campo largo, ha prevalso rispetto al centrodestra, ottenendo diversi successi al primo turno in quasi tutte le province e posizionandosi bene nei ballottaggi. Ha stravinto ad esempio a Mesagne, in provincia di Brindisi dove il candidato sindaco Francesco Michele Rogoli è stato eletto al primo turno con l’86,37% dei voti. Vittorie immediate nel barese anche a Corato, con Corrado De Benedictis (55,6%), sindaco riconfermato; con Tommaso Amendolara a Palo del Colle (53,87%), riconfermato, e a Locorotondo (centro sotto i 15 mila abitanti) strappato al centrodestra. Confermata a Bitetto (sotto i 15 mila abitanti) Fiorenza Pascazio, presidente di Anci Puglia.

A Lucera, nel foggiano, il campo largo prevale con Giuseppe Pitta (53,9%), riconfermato primo cittadino. Nel barese sconfitte della coalizione del campo largo a Conversano e a Modugno dove c’era molta attesa dopo l’inchiesta in cui è indagato il sindaco uscente Nicola Bonasia per presunto scambio elettorale politico-mafioso. In questi due centri tuttavia le coalizioni che hanno sostenuto i candidati sindaci vincenti sono composte da liste civiche non caratterizzate in modo netto dal punto di vista degli schieramenti politici e partitici. A Conversano è stato riconfermato l’uscente Giuseppe Lovascio, primo cittadino per la quarta volta, con il 53,82%. A Modugno ha vinto Beppe Montebruno, assessore e vicesindaco della giunta uscente, con il 57,59%. .