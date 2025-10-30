Puglia, la Giunta regionale al Piano Triennale dei Servizi di Trasporto pubblico locale

La sede della Regione Puglia3 minuti per la lettura
La giunta regionale della Puglia guidata dal presidente Michele Emiliano ha approvato il nuovo piano triennale dei servizi di trasporto pubblico locale
BARI – La Giunta regionale guidata dal presidente Michele Emiliano ha approvato il Piano Triennale dei Servizi di Trasporto pubblico locale (PTS). Il piano riguarda il periodo 2024-2026 e l’aggiornamento dell’avviso di preinformazione, ex art. 7 comma 2 del Reg.(CE) n. 1370/2007 agg. al Reg. (UE) n.2338/2016, volto a dare avvio alla celebrazione della gara per l’affidamento dei servizi di TPL su gomma da indire nell’ambito dell’ATO regionale.
La Giunta ha infatti ritenuto di dover procedere con tempestività e senza ulteriori indugi all’approvazione dell’aggiornamento del PTS per il periodo 2024-2026. Ciò in quanto atto prodromico finalizzato all’individuazione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale. Ma anche alla loro attribuzione territoriale e alla definizione dei relativi costi standard. Punti di riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base d’asta per enti locali e regionali per l’affidamento dei nuovi servizi di TPL. Gli affidamenti vanno assegnati entro e non oltre il termine di legge del 31/12/2025.
Previsto anche che si dia corso alla pubblicazione dell’aggiornamento dell’avviso di preinformazione, riferito al proprio ambito ottimale regionale, . Ciò in conseguenza delle modificazioni e integrazioni che hanno ridefinito l’iniziale consistenza dell’ATO regionale. Il piano è distinto in lotti extraurbani e con contestuale incremento del valore della percorrenza in km 1.355.445.
LA PUGLIA RIDISEGNA IL TRASPORTO PUBBLICA LOCALE
Il PTS 2024-2026 è un documento di programmazione che “ridisegna il trasporto pubblico su gomma della Regione Puglia”. Adotta un modello che ha come elemento portante sei Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) provinciali e uno regionale, razionalizza l’offerta dei servizi TPL su gomma e ferro sul territorio pugliese, aggiorna i servizi minimi di trasporto pubblico locale regionale e ridetermina i relativi costi standard.
La rete di trasporti regionale viene così concepita sempre più intermodale, sostenibile e accessibile, con un potenziamento dei collegamenti strategici verso stazioni ferroviarie, porti e soprattutto aeroporti e con il riconoscimento tra i servizi minimi del servizio BRT (Bus Rapid Transit) di Bari e di Taranto, cioè della mobilità urbana elettrica su corsie preferenziali.
Il documento è stato adottato con DGR 872 del 20 giugno scorso e discusso, dopo l’avvio a luglio della conferenza di servizio, con gli enti locali, le associazioni datoriali di categoria, i sindacati, le aziende di trasporto e tutti gli stakeholder di settore in specifici tavoli tecnici di approfondimento, nei quali è stato possibile chiarire gli aspetti fondanti del Piano sotto il profilo della governance dei servizi da affidare e del relativo costo da sostenersi per ciascun ATO, in conseguenza del contributo regionale attribuito e del valore stimato medio dei ricavi storici del TPL.
RIORGANIZZATI I SINGOLI “ATO”
Tali confronti hanno portato a rivedere dimensionamento e suddivisione dei lotti dei singoli ATO e a ridefinire in diminuzione il costo complessivo del servizio di TPL. Con il documento la Giunta ha, inoltre, autorizzato una spesa complessiva massima, prevista dal PTS per il periodo 2024-2026. La spesa è pari a 2.502.000.000 Euro. Le assegnazioni sono in favore della Città Metropolitana di Bari, delle Province BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e della Regione Puglia, in qualità di Organi di Governo dei rispettivi ATO, per la copertura del costo dei nuovi contratti di servizio che verranno affidati a decorrere dal 01/01/2027.
Da parte dell’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, giunge un ringraziamento per l’impegnativo lavoro compiuto. L’assessore si rivolge sia agli uffici regionali del Dipartimento Mobilità, della Sezione TPL e Intermodalità e del Servizio Contratti di Servizio e TPL, e ai loro dirigenti, che al project manager e coordinatore tecnico scientifico del Piano Regionale dei Trasporti e dei Servizi della Regione Puglia e ai professori del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale (DIAG) ‘Antonio Ruberti’ della Sapienza Università di Roma, i quali si sono occupati della redazione e della revisione del PTS e di tutto il lavoro di studio, analisi e approfondimento sugli scenari, sui bisogni territoriali e sui costi standard del trasporto pubblico locale.
