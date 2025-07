2 minuti per la lettura

Autismo e Terzo settore, il consiglio regionale pugliese approva due leggi. La seduta è terminata in anticipo a causa della mancanza del numero legale, saltato durante l’esame di un emendamento spinoso sulla sospensione del tributo 630. Prossima convocazione l’8 luglio.

In una seduta caratterizzata da tensioni e dalla caduta del numero legale, il consiglio regionale pugliese ha comunque portato a casa un risultato importante, approvando due leggi di rilievo sociale: la riforma del Terzo Settore e la legge sull’autismo.

Autismo e Terzo settore, il consiglio regionale pugliese approva due leggi

La prima legge rappresenta una svolta per il Terzo Settore pugliese, con l’obiettivo di valorizzare e riconoscere in modo chiaro le diverse forme di Enti del Terzo Settore (ETS), inclusi quelli non formalmente riconosciuti fino a oggi. Tra le novità più significative, la creazione dell’Osservatorio Regionale del Terzo Settore, che fungerà da punto di monitoraggio e coordinamento, e l’istituzione di un Tavolo permanente di confronto con le principali reti associative regionali. Importante anche l’introduzione di strumenti di valutazione dell’impatto sociale delle attività, che consentiranno una migliore misurazione dei benefici generati dalle organizzazioni no-profit sul territorio.

Parallelamente, è stata approvata una legge fondamentale per la tutela delle persone con autismo in Puglia. La normativa prevede la creazione di una rete integrata e permanente per la presa in carico dei soggetti con disturbi dello spettro autistico. La strategia si basa su un approccio multidisciplinare, partecipativo e costantemente monitorato, con la garanzia che non vi saranno oneri economici a carico della Regione. Un passo decisivo per garantire un sistema di supporto efficace e inclusivo per le famiglie e i cittadini coinvolti.

Queste due leggi rappresentano un segnale forte della volontà della Regione Puglia di investire nel sociale, riconoscendo il valore del Terzo Settore e assicurando un’assistenza integrata per chi convive con l’autismo. Nonostante le difficoltà politiche, il passo avanti compiuto in questa giornata potrebbe gettare le basi per un sistema più inclusivo e sostenibile nel lungo periodo.

Sospensione del tributo 630

La seduta, tuttavia, si è conclusa bruscamente a causa della mancanza del numero legale, innescata dalla controversia sull’emendamento riguardante la sospensione del tributo 630, che ha diviso l’aula e imposto una pausa forzata ai lavori.

Consiglio regionale pugliese: prossima convocazione

La prossima convocazione del consiglio regionale è fissata per l’8 luglio: in agenda, il prosieguo della discussione su un tema che resta caldo per molte famiglie e imprese pugliesi.