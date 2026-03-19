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Soccorsi più rapidi grazie al drone intelligente: la Puglia lancia il progetto “Vista”. Un sistema che punta a rivoluzionare la gestione delle emergenze stradali, riducendo drasticamente i tempi di intervento.

BARI — Un drone in grado di “vedere” dove l’occhio umano non arriva e che può fare la differenza tra la vita e la morte nei minuti decisivi dopo un incidente. È questa la promessa del progetto VISTA, presentato ieri, 18 marzo, a Lama San Giorgio, alle porte di Bari: una delle prime sperimentazioni al mondo che integra intelligenza artificiale e soccorso sanitario su strada. L’iniziativa nasce da un accordo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Università degli Studi di Bari, con il coinvolgimento della Asl Bari, della Polizia Locale e delle associazioni delle vittime della strada. Un sistema che punta a rivoluzionare la gestione delle emergenze stradali, riducendo drasticamente i tempi di intervento.

Drone intelligente per il soccorso stradale: la Puglia lancia il progetto Vista

Durante la dimostrazione pubblica è stato simulato un incidente motociclistico: sul campo sono intervenuti agenti della Polizia Locale e mezzi del 118, affiancati dal drone intelligente, capace di sorvolare rapidamente l’area e individuare il ferito anche fuori dalla carreggiata, in condizioni difficili o in zone impervie. Il cuore tecnologico del progetto è la computer vision, una forma avanzata di intelligenza artificiale visiva che consente al drone di riconoscere automaticamente la presenza umana, anche in scenari complessi come scarpate, vegetazione fitta o tratti stradali isolati. Non solo: il dispositivo è in grado di trasmettere informazioni in tempo reale ai soccorritori, diventando un vero e proprio supporto operativo nelle prime, cruciali fasi dell’intervento.

La sicurezza stradale

«La sicurezza stradale è una delle sfide più impegnative che abbiamo davanti», ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese. «Riguarda la vita quotidiana delle persone e troppo spesso si traduce in tragedie evitabili».

I dati più recenti indicano un lieve calo degli incidenti in Puglia, ma non sufficiente. La vera sfida, sottolinea Piemontese, è agire sulla cosiddetta golden hour, l’ora decisiva dopo un trauma: ridurre i tempi di localizzazione e soccorso può aumentare in modo significativo le possibilità di sopravvivenza. Ed è qui che entra in gioco Vista. Il drone può raggiungere rapidamente luoghi difficili da esplorare per le squadre a terra, offrendo una “vista” immediata della scena e guidando con precisione i soccorritori verso le persone coinvolte.

Il progetto Vista

«È un progetto nato e sviluppato in Puglia — ha aggiunto l’assessore — che può diventare una sperimentazione operativa su scala regionale, essere applicato sulle strade ad alto rischio o utilizzato nei periodi di maggiore traffico, come quelli estivi». Da prototipo a possibile politica pubblica: l’obiettivo è trasformare questa innovazione in uno strumento strutturale per la sicurezza, capace di salvare vite e ridefinire gli standard del soccorso stradale. In un Paese dove ogni minuto può fare la differenza, la tecnologia prova a colmare il divario tra incidente e intervento. E questa volta, arriva dal cielo.