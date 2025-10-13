Confesercenti del Levante, Brindisi e BAT: la Puglia protagonista al TTG di Rimini

2 minuti per la lettura

Confesercenti del Levante, Brindisi e BAT protagonisti al TTG di Rimini: la Puglia si conferma motore di innovazione turistica. Idee nuove, entusiasmo e una visione concreta del futuro del turismo pugliese.

La Puglia del turismo si presenta al TTG Travel Experience di Rimini con entusiasmo, idee e una visione chiara del futuro. Confesercenti del Levante, Brindisi e BAT hanno catalizzato l’attenzione dei visitatori e degli operatori con una serie di incontri e convegni che hanno messo al centro il ruolo delle D.M.O. (Destination Management Organization) e le nuove frontiere dell’accoglienza.

Uno dei momenti clou è stato il confronto dedicato alle Destination Management Organization (D.M.O.), moderato dal presidente Francesco Fiore, che ha sottolineato come «gli attrattori turistici non siano solo i luoghi iconici, ma anche l’esperienza autentica: un piatto, la qualità delle materie prime, l’accoglienza diffusa che coinvolge tutto il territorio».

Sul palco si sono alternati protagonisti di rilievo del panorama turistico pugliese: Gaia Vadalà e Roberto Benigno (vicepresidente e presidente di Fiba Confesercenti del Levante), Tony Bianco (Grand Hotel d’Aragona), Paolo Priore (Scuola Italiana Pizzaioli), Celso Laforgia e Michele Salvati (Urban Assassineria), portatori di esperienze di successo che hanno contribuito all’apertura di una nuova sede a Milano.

Con Alessandra Campanile di Puglia Promozione si è discusso di pacchetti integrati e strategie di marketing territoriale, arrivando alla conclusione che i territori pugliesi sono pronti a cogliere le nuove sfide del mercato turistico globale.

Significativo anche l’intervento dell’assessore al turismo di Conversano, Katia Sportelli, che ha illustrato l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione culturale con mostre ed eventi di rilievo. Non meno rilevante il caso di San Michele Salentino, rappresentato dall’assessore Angela Martucci, che ha raccontato la straordinaria crescita turistica del Comune. Oltre 500 strutture ricettive frutto di un piano di promozione lungimirante e condiviso.

Assoturismo Confesercenti Nazionale

Confesercenti del Levante, Brindisi e BAT hanno avuto un ruolo di primo piano anche nello stand di Assoturismo Confesercenti Nazionale, grazie al supporto dell’assessore regionale Gianfranco Lopane e dei rappresentanti di Puglia Promozione, in un confronto costruttivo che ha confermato la centralità delle Confesercenti territoriali nello sviluppo turistico pugliese.

Durante la kermesse riminese è stata inoltre presentata in anteprima la “Borsa del Turismo Extralberghiero”. Un progetto promosso da Confesercenti Brindisi per mettere in rete l’intero comparto dell’accoglienza non alberghiera. L’iniziativa mira a creare nuove opportunità di promozione, commercializzazione e scambio tra operatori, istituzioni e buyer nazionali e internazionali. L’annuncio ha riscosso grande interesse, confermando la vitalità e la progettualità del territorio pugliese. Un passo deciso verso un modello di turismo più diffuso, sostenibile e autentico, dove l’identità locale diventa il vero valore aggiunto.