Porto Rubino 2025: la musica incontra il mare in Puglia dal 10 al 19 luglio per la settima edizione di un festival che unisce orizzonti d’autore, emozioni e paesaggi da sogno.

Un viaggio tra onde sonore e orizzonti d’autore. Dal 10 al 19 luglio Porto Rubino torna a incantare l’estate pugliese. Il festival, ideato dal cantautore Renzo Rubino, celebra l’incontro tra musica e mare. Giunto alla sua settima edizione, l’evento si conferma tra le perle dell’estate italiana, con un format unico che attraversa generazioni, generi e paesaggi mozzafiato. Quattro tappe da nord a sud della Puglia per un viaggio emotivo fatto di parole, note e scenari da cartolina. Quattro appuntamenti per riscoprire il valore della lentezza, dell’ascolto e della condivisione, cullati dalla brezza e dal suono delle onde.

Porto Rubino 2025: il programma

Porto Rubino non è solo musica: è un’esperienza che intreccia arte e natura, memorie e futuro, in una narrazione collettiva che scivola tra i porti della Puglia come una barca che non vuole mai attraccare del tutto. La scelta di location fuori dai circuiti tradizionali, il legame con il territorio e il rispetto per il mare fanno del festival un unicum nel panorama nazionale. E così Porto Rubino torna a scrivere la colonna sonora dell’estate, con la promessa di emozioni autentiche e momenti indimenticabili.

Il calendario con tutti gli appuntamenti:

10 luglio – Peschici: Si parte dal Gargano, tra i trabucchi e le falesie del nord pugliese, con un cast d’eccezione: Clementino, Niccolò Fabi, Bluem, Anna Carol, Gnut, Francesco Di Bella e Giorgio Poi (in duo). L’apertura è affidata all’energia di RaestaVinvE;

14 luglio – Monopoli (Porto Vecchio): La festa continua con una serata tutta da ballare sulle banchine del porto: Levante, La Rappresentante di Lista, Coca Puma, Bassolino, Il Mago del Gelato e Lamante. Ad aprire, la giovane promessa Gaia Rollo;

18 luglio – Polignano a Mare (all’alba): Il cuore simbolico del festival ospita un evento gratuito all’alba, tra le scogliere che videro nascere Modugno. Un set intimo e suggestivo con Mille, Avion Travel, Renzo Rubino e Prudente;

19 luglio – Otranto: Gran finale con “Da Lucio al Mare”, omaggio a Lucio Dalla e al suo amore per il Sud. Sul palco: Ermal Meta, Chiara Galiazzo, Aiello, Dimartino e Riccardo Sinigallia. Apre Sofia Rollo.

Come ogni anno, i biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket, ma la vera corsa è al cuore: quello di chi cerca, in ogni nota, una rotta da seguire. E Porto Rubino, ancora una volta, indica la direzione.