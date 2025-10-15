Mine antiuomo in casa: arrestato 26enne nel Tarantino

1 minuto per la lettura

Detiene mine antiuomo in casa: 26enne arrestato a Laterza. Ordigni nascosti in garage, messi in sicurezza dagli artificieri del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Taranto.

LATERZA (Taranto) – Due mine antiuomo da esercitazione, nascoste in un contenitore di plastica sul soppalco del garage. È quanto hanno scoperto i Carabinieri durante una perquisizione domiciliare a casa di un 26enne di Laterza, in provincia di Taranto, arrestato per detenzione illegale di materiale esplosivo.

L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli del territorio disposti dal Comando provinciale di Taranto. Durante l’ispezione, i militari hanno rinvenuto gli ordigni, verosimilmente di fabbricazione italiana e utilizzati per scopi addestrativi. Sebbene si trattasse di mine da esercitazione, la loro detenzione senza le necessarie autorizzazioni costituisce comunque un reato. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Taranto, che hanno preso in carico le mine, provvedendo alla messa in sicurezza e successivamente al brillamento in un’area idonea.

Il giovane, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e controllo messo in atto dai Carabinieri per contrastare il possesso e la circolazione illecita di armi ed esplosivi.