Lite con l’ex, carabiniere interviene: 26enne arrestato nel Tarantino

1 minuto per la lettura

Lite con l’ex, carabiniere fuori servizio interviene e trova un coltello nelle tasche. 26enne arrestato e posto agli arresti domiciliari nel Tarantino.

SAVA (TARANTO) – Un acceso litigio in strada tra un giovane e la sua ex compagna poteva trasformarsi in tragedia, ma l’intervento tempestivo di un carabiniere libero dal servizio ha evitato il peggio. È accaduto a Sava, in provincia di Taranto. Un 26enne è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex, una donna di 35 anni.

Lite con l’ex, carabiniere interviene e trova un coltello: 26enne arrestato nel Tarantino

Secondo quanto ricostruito, il militare, che si trovava nei pressi del luogo della lite, ha notato la scena e si è avvicinato per verificare cosa stesse accadendo. Il tono della discussione, sempre più violento, lo ha spinto a intervenire per proteggere la donna e riportare la calma. Una volta bloccato il giovane, il carabiniere ha richiesto l’intervento dei colleghi in servizio. Durante la successiva perquisizione, i militari hanno trovato nelle tasche del 26enne un coltello. L’arma è stata immediatamente sequestrata. L’uomo, che già in passato si sarebbe reso protagonista di comportamenti molesti nei confronti della ex compagna, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.