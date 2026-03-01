Arrestato in Spagna latitante tarantino

1 minuto per la lettura
La Polizia di Stato arresta in Spagna Emanuele Capuano, 45enne tarantino latitante dal 2024. Deve scontare 13 anni per spaccio droga e ricettazione. Broker narcotraffico, rifugiato ad Alicante con complici.
La Polizia di Stato cattura in Spagna Emanuele Capuano, 45enne tarantino irreperibile dal dicembre 2024. L’uomo sfuggiva a un mandato di cattura e deve espiare oltre 13 anni di reclusione per spaccio di stupefacenti e ricettazione.
LATITANTE DAL 2024, ARRESTATO IN SPAGNA
Investigatori della Squadra Mobile di Taranto, coordinati dalla DDA di Lecce, lo localizzano grazie al supporto del Servizio Centrale Operativo, del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia e della Direzione Antidroga. Infatti, la Questura lo definisce un pericoloso broker del narcotraffico internazionale. Quindi, Capuano conta su complici nel sud della Spagna per nascondersi.
LA CATTURA DI EMANUELE CAPUANO
La Guardia Civil lo rintraccia in una località balneare vicino Alicante, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale di Taranto. Attualmente, rimane detenuto in Spagna in attesa di estradizione verso l’Italia. Questa operazione conferma l’impegno contro il crimine transnazionale.
