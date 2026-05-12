Taranto, omicidio Sako Bakari, il parrocco: «È razzismo»

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Omicidio a Taranto, Sako Bakari ucciso da un gruppo di giovani. Fermati cinque ragazzi. Il parroco: «Muore due volte, anche per chi giustifica».

Un’alba qualunque si è trasformata in tragedia nel cuore della città vecchia di Taranto, dove Sako Bakari, 35enne originario del Mali, è stato ucciso con diverse coltellate in piazza Fontana, sabato 9 maggio 2026.

Una violenza improvvisa, brutale, che ha lasciato la città sotto shock e aperto una ferita profonda nel tessuto sociale.

OMICIDIO A TARANTO, LA DINAMICA DEI FATTI

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo sarebbe stato circondato da un gruppo di giovani e aggredito con pugni e spintoni. Poi il tentativo disperato di fuga, interrotto dalla rincorsa degli aggressori.

A colpire sarebbe stato un ragazzo di appena 15 anni, che avrebbe sferrato tre fendenti all’addome con un’arma da taglio. Ferite rivelatesi mortali.

Per il delitto sono stati fermati quattro minorenni e un 20enne. Le loro posizioni sono ora al vaglio degli inquirenti.

«Abbiamo la vergogna sul volto»: la denuncia del parroco



A scuotere ulteriormente le coscienze sono le parole di don Emanuele Ferro, parroco di San Cataldo, che parla apertamente di razzismo e responsabilità collettiva.

«Abbiamo la vergogna sul volto», afferma. Poi l’accusa che pesa come un macigno: «Muore due volte questa giovane vittima: la prima per la futilità armata dal razzismo, la seconda per mano di chi giustifica e non invoca la vera giustizia».

Parole che riflettono un dolore che va oltre il singolo episodio e chiama in causa l’intera comunità.

Una città ferita, tra rabbia e interrogativi



L’omicidio di Bakari riaccende il dibattito su violenza giovanile, integrazione e clima sociale. Taranto si ritrova oggi a fare i conti con una vicenda che non è solo cronaca, ma specchio di tensioni più profonde.

Le indagini proseguono per chiarire ogni responsabilità, mentre resta forte la richiesta di giustizia e verità.