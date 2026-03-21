Taranto, ex Ilva: Jindal presentata l’offerta vincolante per l’intero asset siderurgico

1 minuto per la lettura

Ex Ilva, Jindal presenta l’offerta vincolante per l’intero asset di Taranto, sfidando il fondo Flacs che prende tempo sulle garanzie finanziarie richieste.

TARANTO – Il futuro dell’ex Ilva arriva a un punto di svolta decisivo. Il colosso indiano Jindal ha rotto gli indugi presentando ufficialmente ai commissari straordinari di Ilva e Acciaierie d’Italia una proposta vincolante per l’acquisizione dell’intero asset produttivo. La mossa, trapelata da fonti vicine al dossier, rimescola completamente le carte sul tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

TARANTO, EX ILVA LA SFIDA TRA JINDAL E IL FONDO FLACS

Secondo quanto si apprende, inoltre, negli ultimi giorni sarebbero stati chiesti al gruppo Flacs integrazioni sostanziali alla proposta per quanto riguarda due aspetti: da una parte sul piano industriale, dall’altra sulla solidità finanziaria alla luce degli investimenti che serviranno in futuro per l’acquisto di forni elettrici e per le bonifiche previste. Il fondo americano avrebbe però detto di aver bisogno di ulteriore tempo.