Ex Ilva, c’è attesa per l’incontro al Ministero

1 minuto per la lettura

L’obbiettivo è un accordo di programma per l’Ex Ilva di Taranto; attesa per l’Incontro al Ministero. Saranno presenti il ministro Urso e il presidente Emiliano

ROMA – Domani 12 agosto sarà il giorno dell’Ilva, quello che il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha definito come “il giorno della verità” per arrivare a definire l’Accordo di Programma Interistituzionale per la decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto.

Con questo obiettivo, alle 11.30 Urso incontrerà per prima cosa le amministrazioni nazionali e locali della Puglia a Palazzo Piacentini. A seguire, per le ore 14, sarà la volta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali, per informarli sulle conclusioni del tavolo, e alle 15.30 è programmato l’incontro tra il ministro, le associazioni d’impresa nazionali e pugliesi e le rappresentanze datoriali dell’indotto dell’ex Ilva.

I temi caldi sul tavolo da affrontare nella lunga giornata di domani vanno dalle modalità della decarbonizzazione all’occupazione all’ormeggio della nave rigassificatrice, necessaria all’alimentazione gli impianti Dri, che sostituirebbero gli attuali altoforni e consentirebbero la produzione di acciaio green con un piano di transizione di circa otto anni.

Anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – fanno sapere – parteciperà all’incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la definizione dell’Accordo di Programma interistituzionale per l’ex Ilva.