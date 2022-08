Incidente sul lavoro a Taranto, operaio si taglia con un flex e muore dissanguato

1 minuto per la lettura

Tragedia a Taranto, dove ieri mattina si è verificato un altro incidente sul lavoro. A perdere la vita un operaio di 53 anni, originario di Sava, dipendente di una ditta metalmeccanica.

L’uomo stava tagliando una lamiera con un flex, quando ha perso il controllo dell’attrezzo, che gli ha ferito una gamba, recidendogli l’arteria femorale. L’incidente è avvenuto in un capannone di via D’Annunzio, nei pressi della Vestas

Immediati i soccorsi per tamponare l’emorragia ma l’uomo ha perso la vita in ambulanza, lungo il tragitto verso l’ospedale. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spesal per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.