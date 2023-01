Incidente nella notte: 14enne in coma

1 minuto per la lettura

TARANTO – La scorsa notte sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana e Sava, al confine tra le province di Brindisi e Taranto, una Fiat Stilo, con a bordo quattro giovani, tutti di Sava, è uscita fuori strada e si è ribaltata nelle campagne fino a impattare contro un albero.

Una 14enne, che ha riportato un trauma cranico e facciale, è in coma. E’ ricoverata in Rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove è stata intubata.

Feriti anche gli due passeggeri, di 18 e 19 anni, che sono stati trasportati al “Perrino” di Brindisi in codice giallo. Illeso il conducente della Stilo che, per cause da accertate, ha perso il controllo del veicolo.

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere del mezzo. I carabinieri del Nor di Francavilla Fontana hanno effettuato i rilievi per accertare dinamica dell’incidente e responsabilità.

A quanto si è appreso la comitiva di ragazzi proveniva da Francavilla Fontana e rientrava a Sava.