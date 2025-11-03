Mottola, scontro frontale tra tir e furgone sulla statale 100: due morti

1 minuto per la lettura

Terribile scontro frontale sulla Statale 100 a Mottola provincia di Taranto, tra un tir e un Doblò coinvolti, due morti sul colpo.

MOTTOLA (TARANTO) – Tragedia nel pomeriggio di oggi, 3 novembre 2025, sulla strada statale 100, nel territorio di Mottola, in provincia di Taranto, dove due persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente stradale. Lo scontro, avvenuto intorno alle 16:10 nei pressi di contrada Dolcemorso, a circa duecento metri dallo svincolo per Palagianello. L’incidente ha visto coinvolti in modo frontale un autoarticolato che trasportava mezzi meccanici e un furgoncino Fiat Doblò. L’impatto è stato di una violenza inaudita. Il Fiat Doblò è rimasto completamente distrutto, e i due occupanti dell’auto sono deceduti sul colpo. Il conducente del tir, invece, avrebbe riportato ferite non gravi. La statale 100, nel tratto interessato dall’incidente, è un lungo rettilineo caratterizzato da una doppia linea continua che vieta il sorpasso.

DUE MORTI NELLO SCONTRO FRONTALE A MOTTOLA: INDAGINI IN CORSO SULLA DINAMICA

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autogru, il personale del 118 e le forze dell’ordine. Il tratto di statale è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica.

Secondo una prima, ma ancora non confermata, ipotesi al vaglio degli inquirenti, l’incidente potrebbe essere stato causato dall’invasione della corsia opposta da parte di uno dei due veicoli. Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità e le cause precise del drammatico scontro.