Grottaglie: 16enne arrestato per tentato omicidio al Luna Park

1 minuto per la lettura

Un sedicenne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato due giovani presso il Luna Park di Grottaglie durante i festeggiamenti.

TARANTO – Quella che sabato 31 gennaio2026 doveva essere una serata di festa in onore di San Ciro, patrono di Grottaglie, si è trasformata in un dramma. La Polizia di Stato, oggi 2 febbraio2026, ha arrestato un ragazzo di 16 anni, accusato di essere il responsabile del violento ferimento a colpi di coltello avvenuto nei pressi del Luna Park cittadino. L’allarme è scattato quando i poliziotti del Commissariato locale, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto vistose tracce di sangue sull’asfalto. Secondo quanto ricostruito, al culmine di una lite, il giovane ha estratto un’arma da taglio. Colpendo così due persone un altro minorenne e un ragazzo di vent’anni.

Ad avere la peggio è stato il ventenne, trasportato d’urgenza all’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto per una grave lesione a un polmone. Il giovane resta ricoverato, mentre l’altro ferito ha riportato lesioni meno preoccupanti.

LE INDAGINI DEI POLIZIOTTI DI GROTTAGLIE E IL FERMO PER TENTATO OMICIDIO

Le investigazioni, condotte dal Commissariato con il supporto della Squadra Mobile e coordinate dalla Procura per i Minorenni, sono state fulminee. Grazie all’analisi dei filmati della videosorveglianza e alle testimonianze raccolte tra i presenti, gli agenti sono riusciti a identificare il presunto aggressore. Si tratta di un sedicenne del posto. Dopo una notte di ricerche serrate presso la sua abitazione e i luoghi di abituale ritrovo, il ragazzo presumibilmente sentendosi ormai braccato ha deciso di presentarsi in Commissariato accompagnato dal padre e dal proprio legale.

Sulla base degli indizi raccolti, il minorenne è stato tratto in arresto con le pesanti accuse di tentato omicidio e lesioni personali. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.