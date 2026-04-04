Taranto, molesta una donna e aggredisce carabiniere: arrestato 26enne

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A Taranto, un 26enne è stato arrestato dopo una molesta ad una giovane donna per strada e dopo aver colpito con una testata un carabiniere.

TARANTO –Un giovane di 26 anni è finito in manette a Taranto con l’accusa di violenza sessuale, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato quando un carabiniere fuori servizio, percorrendo le strade della città, ha notato una giovane donna visibilmente scossa e in lacrime. Intuendo il pericolo, il militare si è avvicinato per prestarle soccorso. La vittima, ancora sotto shock, ha riferito di essere stata appena molestata da un uomo, indicandolo all’agente poiché il soggetto si trovava ancora a breve distanza dal luogo dell’aggressione. Il carabiniere ha raggiunto il sospettato qualificandosi e chiedendo di esibire i documenti d’identità. Invece di collaborare, il 26enne avrebbe reagito con violenza. L’uomo avrebbe colpito il militare con una violenta testata in pieno volto, tentando subito dopo di dileguarsi tra le vie limitrofe per sfuggire alla cattura.

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Nonostante il dolore e la ferita riportata al viso, il carabiniere non ha desistito. Con un’azione tempestiva, è riuscito a immobilizzare l’aggressore, ingaggiando una colluttazione e trattenendolo fino all’arrivo dei colleghi del Comando Provinciale, allertati nel frattempo. L’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, il 26enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Taranto. Il militare ferito è stato successivamente medicato per le lesioni subite durante l’intervento.