Manduria, raggirano anziano e si appropriano di 2 milioni: due arresti

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Raggirano anziano e si appropriano di 2 milioni di euro, due arresti a Manduria, i tratta di una coppia: lui ex finanziere.

MANDURIA (TARANTO) – Una complessa operazione della Polizia di Stato ha portato agli arresti domiciliari una coppia di Manduria, accusata di aver depredato un anziano locale di un patrimonio stimato in circa due milioni di euro. I due indagati avrebbero approfittato del loro ruolo di assistenti dell’uomo per svuotarne i conti e acquisirne le proprietà prima del suo decesso. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip Francesco Maccagnano, su istanza del magistrato Francesco Sansobrino, ed eseguito dagli agenti del commissariato di Manduria e della Squadra Mobile di Taranto. I destinatari della misura sono: Stefano Tarantino, 65 anni, ex appartenente alla Guardia di Finanza e Antonia D’Ippolito, 58 anni. Entrambi, difesi dall’avvocato Lorenzo Bullo.

RAGGIRANO ANZIANO OLTRE GLI ARRESTI A MANDURIA SCATTA ANCHE IL SEQUESTRO DI BENI E TERRENI

Contestualmente agli arresti, la Procura ha disposto il sequestro preventivo di un ingente patrimonio riconducibile alla coppia, ritenuto frutto del raggiro. Tra i beni posti sotto sigilli figurano: Cinque immobili e due terreni. Più numerosi conti correnti. Secondo la ricostruzione investigativa, parte di questo patrimonio sarebbe stata sottratta direttamente alla vittima, mentre la restante parte sarebbe stata acquistata reimpiegando il denaro sottratto illecitamente all’anziano.

Le indagini hanno svelato come i due indagati si occupassero dell’anziano, guadagnandone la fiducia. Tale posizione di vicinanza avrebbe permesso loro di gestire e infine incamerare -secondo le risultanze investigative- beni e somme di denaro appartenenti all’uomo. Approfittando della sua vulnerabilità fino al momento della sua scomparsa.