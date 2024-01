Gozzi (Federacciai): «Acciaio strategico, ex Ilva può essere salvata»

3 minuti per la lettura

Per il presidente di Federacciai Antonio Gozzi l’acciaio in Italia è strategico, l’ex Ilva può essere salvata coinvolgendo realtà italiane

ROMA – L’ex Ilva può ancora essere salvata. Ne è convinto il presidente di Federacciai, , secondo cui ne vale la pena: “Per due ragioni – spiega in un’intervista al Corriere della Sera -. Se ordino acciaio all’ex Ilva mi arriva in 30-40 giorni. Se lo ordino in Asia viene consegnato dopo 3-4 mesi. E in questo lasso di tempo il prezzo dell’acciaio può variare. Nel senso che posso trovarmi a lavorare acciaio comprato ieri a un prezzo oggi fuori mercato».

La seconda ragione? «Per coprirmi dal rischio che l’acciaio non arrivi in tempo, devo tenere i magazzini sempre pieni. E questo è un onere per le imprese, soprattutto in un momento di tassi d’interesse elevati. Per questi motivi nessun Paese industriale rinuncia alla sua siderurgia per dipendere dagli altri».

Il piano di ArcelorMittal prevedeva 6-8 milioni di tonnellate l’anno, «oggi sarebbe realistico pensare a 5 milioni di tonnellate», sottolinea Gozzi. «Qui bisogna essere consapevoli di una cosa: da quest’anno le acciaierie a ciclo integrale come l’Ilva dovranno pagare per le loro emissioni di CO2 – spiega -. È una norma dell’Unione europea di cui io penso tutto il peggio, ma è così. A ogni milione di tonnellate di acciaio prodotto a ciclo integrale corrispondono due milioni di tonnellate di CO2. Per produrre quattro milioni di tonnellate l’ex Ilva dovrebbe tirare fuori dalle proprie tasche 800 milioni l’anno. Tutto ciò rende svantaggioso produrre acciaio a ciclo integrale. Produrre con il forno elettrico al posto dell’altoforno (quindi utilizzando il rottame o il preridotto per alimentare i forni al posto del coke e del minerale di ferro) diminuisce le emissioni di CO2 di quattro quinti».

GOZZI: «L’EX ILVA PUÒ ESSERE SALVATA»

Quindi l’ex Ilva dovrebbe passare dal ciclo integrale al forno elettrico «il tutto nel giro di cinque anni visto che la normativa per il pagamento della CO2 sarà a regime entro il 2029», afferma Gozzi, che alla domanda se ci sia un industriale della siderurgia italiana in grado di affrontare una sfida del genere, risponde: «Credo di sì. Non è possibile non pensare al più grande produttore di prodotti piani in Italia che è Arvedi». Arvedi ha già rilevato le acciaierie di Terni, si parla inoltre di Arvedi per rilanciare Piombino… «Parlo con cognizione di causa», puntualizza Gozzi.

Arvedi era anche nella cordata antagonista di ArcelorMittal, «ma si preferirono i franco-indiani – ricorda -. Perché, seguendo i parametri europei, si diede più importanza all’offerta che al piano industriale». Tornando all’oggi, che ruolo dovrebbe avere lo Stato? «Dovrebbe essere sicuramente presente anche per negoziare in Europa la possibilità di sostenere la riconversione dell’Ilva con fondi pubblici – dice Gozzi -. D’altra parte lo hanno fatto i tedeschi garantendo 2,5 miliardi a Thyssen Krupp, non vedo perché dovrebbe essere impedito a noi». Ed alla domanda se l’altoforno 5, il più grande d’Europa, può essere riacceso, risponde: «Credo che ormai non converrebbe più. Costerebbe 650 milioni e ci vorrebbero tre anni. Non avrebbe senso. Meglio utilizzare due degli altoforni più piccoli».

A quali condizioni un privato come Arvedi potrebbe valutare un’operazione del genere? «Principalmente tre – aggiunge -. L’uscita di ArcelorMittal, d’altra parte mi pare sia questa la strada imboccata dal governo con le dichiarazioni del ministro Urso. Una seria due diligence per valutare gli investimenti e la manutenzione necessaria agli impianti. Il fatto di non doversi fare carico dei debiti accumulati fino a qui». Quanto dovrebbe restare socio lo Stato? Con quale quota? «Non mi pare ora il momento di parlare di quote. Lo Stato dovrebbe restare quanto necessario per realizzare gli interventi di decarbonizzazione e far ripartire il gruppo, non un minuto di più», conclude.